Сотрудники детского сада для детей с аутизмом "Ребенок с будущим" намерены пикетировать Кабинет Министров из-за счетов за отопление по тарифу торговых центров.

Об этом основательница развивающего детского сада для детей с особенностями "Ребенок с будущим" Инна Сергиенко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Українськi Новини".

"Уважаемый Кабинет Министров, вот и к нам в садик для детей с аутизмом пришли счета за теплоносители. Коэффициент 2,68, потому что, согласно постановлению КМУ №1 209, мы и другие центры, созданные родителями, чтобы хоть как-то помочь своим детям, относимся к категории "інші" вместе с ТРЦ. Жаль, что рентабельность у нас разная", - написала Сергиенко.

Она добавила, что социальный бизнес вынужден решать проблемы, которые не решает государство, но сложившаяся ситуация заставляет задуматься о закрытии детского сада для детей с аутизмом.

"Только я предупреждаю - просто так садик не закрою. Мы с детьми придем к вам - в Кабмин, не поможет - в Верховную Раду, и оставим их вам на пару часиков. Посмотрим, как вы будете решать проблемы аутизма, те самые, с которыми мы живем каждый день", - подчеркнула Сергиенко.

В комментариях к посту руководители других детских садов и центров развития детей поддерживают акцию, поскольку им тоже подняли тарифы на отопление.