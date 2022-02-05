Ворог з безпілотників обстріляв село під Маріуполем [ Редактировать ]
Ворог з безпілотників обстріляв село під Маріуполем. На Павлопіль з неба скинув чотири вибухівки. Ті - пошкодили будівлю школи й приватний будинок. В останньому вибухом винесло шибки. З місцевих жителів ніхто не постраждав, - повідомляють у штабі ООС.
Мій колега Ігор Левенок сьогодні працював на лінії оборони - Світлодарської дуги. Яка там ситуація? Розкаже докладніше далі.
Все відносно, тихо начебто, начебто…
Порівняно тихо. Начебто не стріляють, але усе може змінитися вмить, - каже киянин Олександр. Це передова в районі Світлодарської дуги.
Олександр захищає Україну від початку війни на Донбасі. А раніше вчився на політолога. Каже, цікавився історією політики, а тепер і сам став її творцем. Бо нині тут, в окопах - формується й історія, і політика нашої держави. До того ж наголошує армієць - усе відбувається спокійно, з "холодною головою".
А чого панікувати, чекаємо, а далі буде видно. Аби патронів хватило.
Причини такого підозрілого затишшя на фронті вояки пояснюють так:
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Я думаю, що це пов'язано із тим, що зараз у них проводяться бойові злагодження і більшість людей зараз у них на навчаннях. І оскільки в них тут менше людей зараз залишилося, вони отримали команду не провокувати нас.
Але й суцільного спокою, як такого - нема. Бо якщо на цій ділянці фронту супротивник поки що не атакує, то на іншій, під Маріуполем, внаслідок обстрілу - поранений один наш боєць. Тому солдати завжди підкреслюють - тиша на фронті - відносна.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз дуже часто снайпера працюють, стрілкотня, ну взагалі ж ви знаєте скільки поранених останнім часом і двохсотих від снайперів?
Чого чекати від ворога - невідомо. Але готовим слід бути до всього. Армійці відповідають: у своїх силах упевнені на всі сто. І закликають громадян вірити в українське військо. Це каже Олександр, який сам за національністю - росіянин.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Я гражданин этой страны. У меня есть любовь к этой стране. Я люблю свою страну реально. Я много был за границей и я нигде не говорил, что я русский. Я всегда говорил что я украинец.
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Доба без пострілів. На фронті - затишшя. Але ворог - активно укріплює свої позиції. А ще - збільшив розвідувальну діяльність.
Напередодні ворог взагалі вогню не відкривав. Але це не причина втрачати пильність. В окопній війні дуже важливо уважно стежити за ворогом.
Чотири порушення режиму тиші було на Сході країни минулої доби. Це і вже відома всій Україні історія з гранатою, скинутою агресором з безпілотника біля КПВВ "Гнутове", коли одного з українських бійців урятував солдатський жетон.
Поки політики шукають шляхи до миру, на Донбасі ворог бомбардує наших військових із повітря. Наші вояки саме заступали на чергування. Минулося без жертв - дивом.
Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат.