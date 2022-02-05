Ворог з безпілотників обстріляв село під Маріуполем. На Павлопіль з неба скинув чотири вибухівки. Ті - пошкодили будівлю школи й приватний будинок. В останньому вибухом винесло шибки. З місцевих жителів ніхто не постраждав, - повідомляють у штабі ООС.

Мій колега Ігор Левенок сьогодні працював на лінії оборони - Світлодарської дуги. Яка там ситуація? Розкаже докладніше далі.

Все відносно, тихо начебто, начебто…

Порівняно тихо. Начебто не стріляють, але усе може змінитися вмить, - каже киянин Олександр. Це передова в районі Світлодарської дуги.

Олександр захищає Україну від початку війни на Донбасі. А раніше вчився на політолога. Каже, цікавився історією політики, а тепер і сам став її творцем. Бо нині тут, в окопах - формується й історія, і політика нашої держави. До того ж наголошує армієць - усе відбувається спокійно, з "холодною головою".

А чого панікувати, чекаємо, а далі буде видно. Аби патронів хватило.

Причини такого підозрілого затишшя на фронті вояки пояснюють так:

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Я думаю, що це пов'язано із тим, що зараз у них проводяться бойові злагодження і більшість людей зараз у них на навчаннях. І оскільки в них тут менше людей зараз залишилося, вони отримали команду не провокувати нас.

Але й суцільного спокою, як такого - нема. Бо якщо на цій ділянці фронту супротивник поки що не атакує, то на іншій, під Маріуполем, внаслідок обстрілу - поранений один наш боєць. Тому солдати завжди підкреслюють - тиша на фронті - відносна.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз дуже часто снайпера працюють, стрілкотня, ну взагалі ж ви знаєте скільки поранених останнім часом і двохсотих від снайперів?

Чого чекати від ворога - невідомо. Але готовим слід бути до всього. Армійці відповідають: у своїх силах упевнені на всі сто. І закликають громадян вірити в українське військо. Це каже Олександр, який сам за національністю - росіянин.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України: