Сімсот кажанів знайшли в Дніпрі під час ремонтних робіт в одній із багатоповерхівок. Тварини, які, до речі, занесені до Червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті - волонтерів, які й забрали звідти кажанів та швидко перевезли до Харкова, у Центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали й що далі робитимуть зі знахідкою - дивіться в сюжеті.

Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова.

Антон Влащенко, біолог:

Волонтеры привезли ее на автомобиле. Семь больших коробок, больше 150 животных в каждой из коробок, обязательно ткань, в которой спокойно размещаются летучие мыши, они не перегреваются.

Щоб довезти тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна.

Антон Влащенко, біолог:

Летучие мыши, они зимой проводят в состоянии зимней спячки, так называемого топора, когда температура тела у них порядка 10 градусов. Это позволяет им экономить жировые запасы, и таким образом они доживают до весны. Они там очень быстро перегреваются и эти запасы жира у них буквально за пару часов истощаются.

Кажанів доставили виснаженими. Біологи - ось на таких електронних вагах - кожного зважили.

19 грамм - это очень мало. Это практически критически нижний предел, на котором рыжая вечерница может существовать. Мы видим, насколько она истощена, у нее впалые бока. Нету запаса жира на холке.

Это мраморные тараканы. - Вони дуже смачні, вони їх люблять? - Да. Им очень нравится, так как начинка внутри очень вкусная.

Та новоприбулим дають - личинки жуків.

Да, у них очень острые зубы, они могут поедать таких крупных жуков, как майский жук, например.

Усіх кажанів підліковують і відгодовують до певної ваги. Далі - на зимівлю. До холодильника!

В холодильниках поддерживается температура, которая оптимальная для зимовки, то есть сейчас тут шесть и пять градусов. И вот мы можем аккуратненько приоткрыть и увидеть, что вот они спят в мешочках, рассортированы по группам, весу, по времени их помещения туда.

Біологи кажуть - кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин - не варто. Усі міфи навколо них - хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Спілкуватися з кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці. Щоб не заразити тварину коронавірусом.

Нині в Центрі реабілітації рукокрилих зимують майже три тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави й Дніпра. А й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам.