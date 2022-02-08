Сімсот кажанів знайшли в Дніпрі під час ремонтних робіт [ Редактировать ]
Сімсот кажанів знайшли в Дніпрі під час ремонтних робіт в одній із багатоповерхівок. Тварини, які, до речі, занесені до Червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті - волонтерів, які й забрали звідти кажанів та швидко перевезли до Харкова, у Центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали й що далі робитимуть зі знахідкою - дивіться в сюжеті.
Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова.
Антон Влащенко, біолог:
Волонтеры привезли ее на автомобиле. Семь больших коробок, больше 150 животных в каждой из коробок, обязательно ткань, в которой спокойно размещаются летучие мыши, они не перегреваются.
Щоб довезти тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна.
Антон Влащенко, біолог:
Летучие мыши, они зимой проводят в состоянии зимней спячки, так называемого топора, когда температура тела у них порядка 10 градусов. Это позволяет им экономить жировые запасы, и таким образом они доживают до весны. Они там очень быстро перегреваются и эти запасы жира у них буквально за пару часов истощаются.
Кажанів доставили виснаженими. Біологи - ось на таких електронних вагах - кожного зважили.
19 грамм - это очень мало. Это практически критически нижний предел, на котором рыжая вечерница может существовать. Мы видим, насколько она истощена, у нее впалые бока. Нету запаса жира на холке.
Это мраморные тараканы. - Вони дуже смачні, вони їх люблять? - Да. Им очень нравится, так как начинка внутри очень вкусная.
Та новоприбулим дають - личинки жуків.
Да, у них очень острые зубы, они могут поедать таких крупных жуков, как майский жук, например.
Усіх кажанів підліковують і відгодовують до певної ваги. Далі - на зимівлю. До холодильника!
В холодильниках поддерживается температура, которая оптимальная для зимовки, то есть сейчас тут шесть и пять градусов. И вот мы можем аккуратненько приоткрыть и увидеть, что вот они спят в мешочках, рассортированы по группам, весу, по времени их помещения туда.
Біологи кажуть - кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин - не варто. Усі міфи навколо них - хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Спілкуватися з кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці. Щоб не заразити тварину коронавірусом.
Нині в Центрі реабілітації рукокрилих зимують майже три тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави й Дніпра. А й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам.
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