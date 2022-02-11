Зустріч радників у нормандському форматі не дала результатів [ Редактировать ]
Дев'ять годин тривало засідання нормандської четвірки в Берліні. На підсумкові пресконференції радники президентів України та Росії вийшли о першій ночі за Києвом. І повідомили - не домовилися ні про що. Чому - дивіться далі.
З пів на третю дня до майже півночі за Берліном дискутували політичні радники лідерів нормандської четвірки. Перемовники від Франції та Німеччини, традиційно, з журналістами не спілкувались. А українська та російська сторони провели пресконференції у себе у посольствах.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:
Ми не змогли дійти до якогось спільного документу, дійсно сьогодні практично дев'ять годин продовжувалися ці перемовини. Я думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову, українська сторона налаштована на конструктивний діалог.
Чому цей діалог, попри налаштованість на конструктив, не дав результату - Андрій Єрмак не пояснив. Натомість російський представник - Дмитро Козак, провину поклав на українців. Став скаржитися, що Київ відмовився зафіксувати на папері готовність вести переговори з представниками ОРДЛО.
Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації президента Росії:
В проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего, постконфликтного статуса, этих территорий должны обсуждаться с представителями отдельных регионов.
Дмитро Козак кілька разів наполіг, буцімто позицію Кремля підтримували представники з Франції та Німеччини. І суть її у тому, що спершу потрібно надати Донбасу особливий статус, а питання про його роззброєння і повернення Україні контролю над кордонами - другорядні.
Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації президента Росії:
Как только стороны договорились об условиях совместного существования в рамках единого государства или на бытовом уровне - в одном доме, то все недружественные действия после этого прекращаются. Но на согласование этих условий Киев не идет.
Усна домовленість, яку озвучила російська сторона - якомога швидше скликати тристоронню контактну групу. Але за умови, що Україна погодиться виконувати мінські зобов'язання. Сама Росія, за словами Козака, жодних обов'язків за собою не визнає.
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