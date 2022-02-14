Шість ворожих обстрілів зафіксували на Сході країни минулої доби. Поблизу Водяного на півдні Донеччини противник застосував важкі міномети 120 калібру. З гранатометів та стрілецької зброї гатив поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного.

Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат - повідомили у штабі. Сьогодні зранку на фронті - одне порушення. На Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Докладніше - Ігор Левенок.

Це буде просто пушечне м'ясо для них. А там вже нехай в Росії думають батьки, матері як туди прийде груз двісті, а прийде дуже багато.

Ці слова українського десантника, адресовані усім, хто хоче воювати з українцями. За роки війни на Донбасі хлопці добре навчилися бити ворога. Кажуть супротивника не можна недооцінювати, але певні не такий він страшний, як його малюють.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

В нас теж дуже велика армія, добре підготовлена, для нас не проблема буде їх зупинити.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це був 2014 рік, я закінчував школу потім був випуск і я бачив по телевізору що відбувається в нашій країні, що відбувається на Донбасі, в Луганську. Мені було дуже обідно, що в нас таке сталося і я даже не міг подумати. Я одразу собі сказав, що я не піду далі вчитися, я піду боронити нашу країну, нашу державу, наших людей.

Молоді вмотивовані хлопці, та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою. Селище Зайцеве. Останнім часом ворог тут зачаївся. Але цілковитої тиші як не було, так і немає.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Крайний раз, когда был обстрел, было видно, как они начали стрелять по своим позициям, а потом отстреливались по нашим, будто имитируя, что это мы по ним стреляем.

Ігор Левенок, кореспондент:

Армійці кажуть, ворог регулярно влаштовує провокації, вдається до таких ганебних методів, обстрілює власні ж позиції, аби потім пропагандисти розповідали, що це українська армія не дотримується режиму тиші.

Їхня преса, заїхала знімала, вони спеціально вночі стріляли трасерами самі по собі.

Лінія фронту пролягає по вулицям Зайцевого. Скрізь можна побачити понівечені та зруйновані оселі. Звуки боїв та канонада стали звичними для місцевих мешканців. А їх тут і досі поживає близько сотні.

Микола, житель Зайцевого:

Ну сейчас спокойнише, але от сьогодні я тут колупаюся, а двадцять вистрелов, это що? Ну не до нас слава богу, але это тишина, которую соблюдают?

По обіді ворог вогнем накрив сусідні позиції. Військові й навіть цивільні по звуку визначають яка зброя працює.

Такі фронтові реалії. Під звуки канонади, люди займаються звичними справами. А на єдиному у селі дитячому майданчику бавиться малеча. Яка вже не звертає уваги на обстріли.