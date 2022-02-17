В Австрії, Нідерландах і Швейцарії оголосили про скасування всіх карантинних обмежень [ Редактировать ]
Про скасування майже всіх карантинних обмежень оголосили одразу в трьох країнах - Австрії, Нідерландах і Швейцарії. Вони будуть поступовими.
Наприклад, у Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже відсьогодні - у країні більше не потрібні COVID-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські місця запрацюють без обмежень.
Також скасують вимогу носити захисні маски. В Австрії майже всі карантинні заборони скасують з п'ятого березня. Водночас британські фахівці застерігають: нові штами ковіду можуть бути небезпечнішими, тож суспільству ще зарано розслаблятися.
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