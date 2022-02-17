Акцію на підтримку України готує діаспора в Європі [ Редактировать ]
Масштабну акцію на підтримку України готує діаспора в Європі. Кампанія з гаслом STAND WITH UKRAINE відбудеться цими вихідними у 25 європейських містах. Від Лондона до Лісабона. За словами активістів, так вони хочуть показати світові, що Україна - його важлива частина. Місцеві українці та небайдужі європейці збиратимуться на мітинги, виконуватимуть український гімн та підійматимуть прапор... Напередодні в Європі теж відбулися акції на підтримку незалежності та суверенітету України - в межах Дня єднання.
по теме
Переговори відбудуться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції.
У стані "Росія ось-ось нападе" доведеться жити найближчі тижні, а то й місяці, вважає міністр закордонних справ Британії.
Від дев'ятої ранку майже до першої години дня. Стільки тривали дебати в Європарламенті про Україну та російську загрозу. Зазвичай на справи закордонні тут відводять годину.
Від 8 до 10 години ранку всі телеканали країни мовили спільно в межах загальнонаціонального телемарафону. У трансляції взяли участь мирні жителі різних міст країни, наші захисники на передовій, представники громадських організацій, урядовці та перші особи держави...
Європарламент сьогодні збереться, щоб ухвалити надання Україні макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.