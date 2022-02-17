Масштабну акцію на підтримку України готує діаспора в Європі. Кампанія з гаслом STAND WITH UKRAINE відбудеться цими вихідними у 25 європейських містах. Від Лондона до Лісабона. За словами активістів, так вони хочуть показати світові, що Україна - його важлива частина. Місцеві українці та небайдужі європейці збиратимуться на мітинги, виконуватимуть український гімн та підійматимуть прапор... Напередодні в Європі теж відбулися акції на підтримку незалежності та суверенітету України - в межах Дня єднання.