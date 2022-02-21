На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 13 562 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, ща все время пандемии в Украине заболели - 4 734 333 человека; выздоровели - 3 952 363 человека; летальных случаев - 104 645.

Отмечается, что за 24 часа в стране госпитализировали 1886 человек; летальных исходов - 127; выздоровели - 13 904 человека. Протестировали методом ПЦР - 17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.

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Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.

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