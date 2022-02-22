Путін визнав окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними [ Редактировать ]
Путін визнав окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними державами напередодні увечорі. Підписав два укази. Для кожної з так званих республік окремо. Тепер ці документи має ратифікувати сенат - Федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в ОРДЛО відкрито. Путін розпорядився направити туди армію. Нібито для підтримання миру.
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