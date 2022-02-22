В центрі столиці невідомі відкрили вогонь із гранатомета [ Редактировать ]
Граната як аргумент. Сьогодні вночі в центрі столиці невідомі відкрили вогонь із гранатомета.
Ціллю була будівля в Шевченківському районі. Снаряд влучив у приміщення адвокатського бюро. Хто саме вирішив вести перемови в такий спосіб - правоохоронці ще встановлюють.
І шукають осіб, які можуть бути причетні до цієї справи. Одна з головних версій слідства - професійна діяльність адвокатів.
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