Граната як аргумент. Сьогодні вночі в центрі столиці невідомі відкрили вогонь із гранатомета.

Ціллю була будівля в Шевченківському районі. Снаряд влучив у приміщення адвокатського бюро. Хто саме вирішив вести перемови в такий спосіб - правоохоронці ще встановлюють.

І шукають осіб, які можуть бути причетні до цієї справи. Одна з головних версій слідства - професійна діяльність адвокатів.