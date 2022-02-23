Тривожний спокій: люди навчилися давати раду емоціям за вісім років війни [ Редактировать ]
Тривожний - Спокій. Саме так можна схарактеризувати настрій українців в усіх містах. У магазинах - жодного ажіотажу. Ніхто не скуповує - валюту. І ніхто не збирається тікати. За вісім років війни - люди навчилися давати раду емоціям. Про це вони казали нашим кореспондентам - і у Харкові, і у Дніпрі, і у Львові.
Харків - східний форпост України. Звідси до російського кордону - лише 40 кілометрів. І - жодної паніки.
Ольга, жителька Харкова:
Певне відчуття страху за себе, за свою дитину, воно є. Однак ми живемо далі, і сподіваємося на мирне врегулювання цього питання.
І найкращий наочний доказ міцних нервів українців - це полиці магазинів. Ніхто не змітає продукти. Зрештою, як і не планує тікати з міста.
Ольга, жителька Харкова:
Ні. - Тут залишитесь? - Да. Тут моє найулюбленіше місто. Так, це наша батьківщина мала. Да, нікуди. Я сподіваюсь, що все буде гаразд.
Інна Гогой, кореспондентка:
У Запоріжжі вокзали, аеропорт та підприємства працюють у звичайному режимі. Немає ажіотажу й на продовольчих ринках. Містяни кажуть, займаються своїми буденними справами та зберігають спокій.
Це ринок у середмісті Запоріжжя. Товарів на прилавках удосталь.
Наталія, жителька Запоріжжя:
Продукти ми не купуємо, бо ми віримо у наші ЗСУ, наші збройні сили й тільки на них можна покластися.
Немає паніки й на запорізькому летовищі..
Валентин Турок, заступник директора з авіаційної безпеки міжнародного аеропорту "Запоріжжя":
Всі авіакомпанії, які літають від нас, не один рейс на сьогодні не скасували.
Олена Мендалюк, кореспондентка:
Дніпро. До кордонів Донецької та Луганської областей - якихось 200 кілометрів. Саме сюди привозять поранених військових. Тож люди тут добре розуміють, що таке війна. Тож і - настрої зараз у городян не однозначні.
Жодної паніки.
Олександра Івасюк, жителька Дніпра:
Наша граница, конечно страшно, но стараемся не думать. Страшно.
Олег, житель Дніпра:
У меня обсолютно нет паники. Все друзья и знайомі понимают, что это политические игры.
Христина Гашенко, кореспондентка:
А це Львів. Місто, яке в інформаційному полі стало таким собі західним форпостом. Сюди переїжджають і посольства й іноземці й навіть українці. То що ж зараз у місті?
У робочий день - у центрі міста людно.
Юлія, туристка із Києва:
Я не думаю, що ми сильно щось змінимо, якщо далі буде паніка і люди будуть збирати речі й всі переїжджати у Львів чи за кордон виїжджати.
Тут - у Львові, як і в інших регіонах країни - люди прагнуть миру і розв'язання конфлікту - дипломатичним шляхом. Утім, за потреби - готові стати на захист своєї країни.
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