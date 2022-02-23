Курс доллара подбирается к 30 гривнам: что дальше [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк Украины на четверг, 24 февраля, поднял официальный курс американского доллара и евро на 27 копеек. На 24 февраля НБУ установил такой курс иностранной валюты:
- 1 доллар США - 29,25 грн (+0,27 коп.);
- 1 евро - 33,17 грн (+0,27 коп.).
Курс иностранной валюты, НБУ:
В обменниках Киева доллар покупают по 29,5 грн, продают около 30,2 грн. Евро покупают за 33,1 грн, продают за 34,2 грн.
23 февраля курс гривны на межбанке рухнул ниже уровня 29,5 грн/доллар на фоне новостей о введение чрезвычайного или военного положения.
На курс украинской гривны давит обострение на востоке Украины и риски начала боевых действий. Кроме того, рынок ожидает погашение ОВГЗ на сумму более 18 млрд грн. Это создаст избыток наличной гривны, которая будет использована в том числе для покупки валюты.
Напомним, что украинская гривна вошла в ТОП-6 самых недооцененных валют мира по индексу "Биг Мака".
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На четверг, 10 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
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