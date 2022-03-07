В ООН подсчитали количество жертв среди украинцев [ Редактировать ]
По меньшей мере 1207 мирных украинцев были убиты или ранены с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
В период с четырех часов утра 24 февраля 2022 года... до полуночи 6 марта 2022 года (по местному времени) Управление верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 1123 пострадавших среди гражданского населения в стране: 406 убитых и 801 раненых.
Среди них:
- 406 убитых (77 мужчин, 45 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока неизвестен);
- 801 раненый (72 мужчины, 51 женщина, 11 девочек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, чей пол пока неизвестен)
Географическое распределение пострадавших:
- Донецкая и Луганская области: 528 пострадавших (93 убитых и 435 раненых).
- Контролируемая правительством территория: 394 пострадавших (70 убитых и 324 раненых).
- ОРДЛО: 134 пострадавших (23 убитых и 111 раненых).
- Другие регионы Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 679 пострадавших (313 убитых и 366 пострадавших).
В ООН считают, что потери могут быть значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием.
Напомним, что беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе 3 года.
по теме
За неделю с начала российского вторжения в Украину беженцами стали один миллион украинцев. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранд
В Дублине, Ирландия, мужчина на грузовике протаранил ворота посольства РФ. Сейчас водитель задержан. Свои действия объяснил, как протест против действий российского армии в Украине
Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей
Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з відеозверненням і закликав країни Заходу зачинити небо над Україною для ворожої авіації
Штурман сбитого оккупационного Ми-8 призывает россиян прекратить войну и покинуть Украину