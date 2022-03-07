В Украине уже погибли минимум 1200 человек

По меньшей мере 1207 мирных украинцев были убиты или ранены с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

В период с четырех часов утра 24 февраля 2022 года... до полуночи 6 марта 2022 года (по местному времени) Управление верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 1123 пострадавших среди гражданского населения в стране: 406 убитых и 801 раненых.

Среди них:

406 убитых (77 мужчин, 45 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока неизвестен);

801 раненый (72 мужчины, 51 женщина, 11 девочек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, чей пол пока неизвестен)

Географическое распределение пострадавших:

Донецкая и Луганская области: 528 пострадавших (93 убитых и 435 раненых).

Контролируемая правительством территория: 394 пострадавших (70 убитых и 324 раненых).

ОРДЛО: 134 пострадавших (23 убитых и 111 раненых).

Другие регионы Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 679 пострадавших (313 убитых и 366 пострадавших).

В ООН считают, что потери могут быть значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием.

Напомним, что беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе 3 года.