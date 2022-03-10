ВСУ захватили еще один ЗРПК "Панцирь-С1" [ Редактировать ]
Силы спецопераций ВСУ захватили еще один трофей - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет $14 млн. Где и когда - не сообщается.
"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Поражение целей - до 40 км. Боезапас: 12 ракет и 1400 снарядов.
Напомним, что это как минимум четвертый "Панцирь-1С", который захватила украинская армия.
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