На территории Украины в среду, 5 января, стартует регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.

По его словам, для участия в пробном ВНО необходимо зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Таким образом, стоимость участия в пробных экзаменах составляет около 300 гривен. При этом тариф варьируется в зависимости от региона.

Отмечается, что 19 марта состоится тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе. 26 марта - по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, иностранных языках (английский, испанский, немецкий и французский).

Читайте также, украинец Денис Кинзерский стал единственным в стране выпускником, который три теста ВНО написал на 200 баллов. Денис сдавал всего пять тестов, 200 баллов он получил по химии, биологии и математике, также высокие баллы - 188 - он получил по английскому языку и 196 - по украинскому языку.

Кроме того, в 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания могла пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Все решения подконтрольного ему ведомства относительно ВНО зависели от дальнейшей эпидситуации.

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