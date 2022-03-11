"Эту войну мы уже проиграли": пленный пилот обратился к военным россии [ Редактировать ]
Пленный российский пилот Максим Криштоп обратился к военным россии с призывом прекратить обстреливать мирные украинские города.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
"В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома, мирные люди. Но преступный приказ я выполнил", - рассказывает пленный подполковник.
Далее он добавил, что после бомбометания был сбит ПВО Украины. А после приземления был взят в плен. Произошло это 6 марта.
"Признаю чудовищность преступлений, совершенных мной. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли", - добавил он.
Криштоп назвал войну геноцидом украинского народа и обратился к своим однополчанам с призывом немедленно прекращать выполнять преступные приказы, вести боевые действия, бомбить мирные города.
"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", - добавил он.
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