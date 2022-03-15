Министр обороны Украины Алексей Резников завтра посетит встречу министров стран-членов НАТО. Планирует поднять вопрос упрощения бюрократии для ускорения военной помощи нашей стране.

Об этом пишет в Twitter-аккаунте Резников.

"16 марта я буду обсуждать с министрами обороны ситуацию с глобальной безопасностью в свете российской войны против Украины. Я надеюсь убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить оказание военной помощи Украине. Включая воздушную и противоракетную оборону. Потому что вопрос о бесполетной зоне все еще открыт. Но это ваша и наша безопасность",- пишет Резников.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет чрезвычайный саммит касаемо войны в Украине.