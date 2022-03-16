ВСУ уничтожили три вражеских самолета и вертолет Ка-52 за $15 млн (видео) [ Редактировать ]
С начала суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Особого внимания заслуживает вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Всего было произведено около 170 таких машин. Цена каждой - более $15 млн.
Напомним, что про данным Генштаба на утро 16 марта, оккупанты потеряли в Украине 108 вертолета и 84 самолета.
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