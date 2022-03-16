Министры обороны стран-членов НАТО встретились 16 марта в Брюсселе. Глава польского ведомства Мариуш Блащак представил коллегам проект создания миротворческой миссии в Украине.

"Я представил его союзникам, чтобы они подумали, можно ли сформировать миротворческую миссию в Украине и как", - объяснил он.

Такая миссия выполняется в Косово. Конечно, это непросто. Этот вопрос будет обсуждаться, но он поставлен на стол,

- подчеркнул Блащак.

Ранее Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над Украиной.