Арестович отреагировал на заведение на него уголовного дела в Беларуси [ Редактировать ]
Фото : alexey.arestovich/Facebook
В четверг, 17 марта, украинский советник Алексей Арестович отреагировал на заведение на него уголовного дела в Беларуси.
В своем сообщении он отделяет преступный нелегитимный режим Лукашенко от белорусского народа.
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