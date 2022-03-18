Обстрел завода во Львове: появилась информация о пострадавших [ Редактировать ]
Фото: prolvi.com
В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Состояние пострадавшего - средней тяжести.
По словам Козицкого, сейчас продолжается ликвидация пожара.
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