Президент Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращение к народу Украины. Он подчеркнул, что стране-агрессору важны переговоры с Украиной, ведь лишь так, по его словам, россия сможет снизить ущерб от собственных ошибок.

"Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - сказал глава государства.