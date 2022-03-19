"Потери рф будут такими, что не хватит и нескольких поколений подняться" - Зеленский [ Редактировать ]
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Президент Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращение к народу Украины. Он подчеркнул, что стране-агрессору важны переговоры с Украиной, ведь лишь так, по его словам, россия сможет снизить ущерб от собственных ошибок.
"Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - сказал глава государства.
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Он также разместил фото соответствующего указа
Глава государства также отметил, что никого не боится и намерен оставаться в стране