В результате обстрела столичного ТРЦ погиб сотрудник Леруа Мерлен [ Редактировать ]
В результате удара российской ракеты по столичному ТРЦ погиб сотрудник компании "Леруа Мерлен". Об этом сообщил экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
Напомню, что Леруа Мерлен и холдинг ADEO - это один из крупнейших налогоплательщиков в России, французская компания, принадлежащая семье Мюлье. Пока так выглядит, что компания наоборот собирается наращивать свой бизнес в России.
В украинском офисе компании происходит настоящая драма: украинцы по всем каналам требуют от хедофиса уйти из России, а в ответ их вообще отключили от почты и других корпоративных коммуникаций. Может ли измениться позиция холдинга после взрыва их магазина и гибели сотрудника? Будем наблюдать и сражаться...
По последним данным, в результате ночного ракетного обстрела Подольского района столицы погибли 8 человек.
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