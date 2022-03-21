В результате удара российской ракеты по столичному ТРЦ погиб сотрудник компании "Леруа Мерлен". Об этом сообщил экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Напомню, что Леруа Мерлен и холдинг ADEO - это один из крупнейших налогоплательщиков в России, французская компания, принадлежащая семье Мюлье. Пока так выглядит, что компания наоборот собирается наращивать свой бизнес в России.

В украинском офисе компании происходит настоящая драма: украинцы по всем каналам требуют от хедофиса уйти из России, а в ответ их вообще отключили от почты и других корпоративных коммуникаций. Может ли измениться позиция холдинга после взрыва их магазина и гибели сотрудника? Будем наблюдать и сражаться...