"Я похоронил маму возле детского садика": в сети появилась жуткая записка из Мариуполя [ Редактировать ]
В сети показали жуткую записку из Мариуполя. В ней просят передать, что мама умерла быстро и ее похоронили возле детского сада. Также прилагается схема.
"Дима, мама умерла быстро. Я похоронил ее возле детского садика"
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