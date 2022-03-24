Рада отменила ВНО и вступительные экзамены в 2022 году [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла законопроект №7132 о поступлении в университеты в 2022 году по упрощенной процедуре, предусматривающий отмену в 2022 году сдачи государственной итоговой аттестации, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что российское вторжение разрушило образовательный процесс, поэтому отмена аттестации, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания будет "своеобразным поощрением молодежи к обучению в Украине".
Таким образом, выпускники общеобразовательных школ 2021/2022 учебного года освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации, а поступление в заведения высшего образования в этом году будет без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.
Зачисление в учебные заведения высшей аккредитации будет проводиться по результатам единого мультипредментного онлайн-теста (украинский язык, история Украины, математика).
Соответственно нужно сдавать не три тестирования, а одно. Его планируется проводить в июле.
Такое решение не является окончательным и может претерпеть изменения или трансформации.
Тестирование, как и всегда, будет проводить Украинский центр оценивания качества образования. Минобразования будет прорабатывать его в деталях, а Кабмин должен утвердить.
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