В студенты будут зачислять на основе "мультипредментного онлайн-теста"

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7132 о поступлении в университеты в 2022 году по упрощенной процедуре, предусматривающий отмену в 2022 году сдачи государственной итоговой аттестации, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что российское вторжение разрушило образовательный процесс, поэтому отмена аттестации, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания будет "своеобразным поощрением молодежи к обучению в Украине".

Таким образом, выпускники общеобразовательных школ 2021/2022 учебного года освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации, а поступление в заведения высшего образования в этом году будет без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Зачисление в учебные заведения высшей аккредитации будет проводиться по результатам единого мультипредментного онлайн-теста (украинский язык, история Украины, математика).

Соответственно нужно сдавать не три тестирования, а одно. Его планируется проводить в июле.

Такое решение не является окончательным и может претерпеть изменения или трансформации.

Тестирование, как и всегда, будет проводить Украинский центр оценивания качества образования. Минобразования будет прорабатывать его в деталях, а Кабмин должен утвердить.