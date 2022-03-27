Полицейские задержали во Львовской области двух коллаборантов, корректировавших вражеский огонь и фотографировавших передвижение подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

В частности, 26 марта на проспекте Чорновила во Львове полицейские остановили подозрительный автомобиль. В ходе проверки документов силовики обнаружили, что в телефоне водителя хранятся фото и видео передвижения подразделений ВСУ.



"Также у него были фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители задержали мужчину, который корректировал российских фашистов во время ракетного обстрела Львова. Полицейские, направлявшиеся на место ЧП, заметили подозреваемого, снимавшего момент полета ракеты и попадание ее в цель.

"У него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера. Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины", - добавили в пресс-службе Нацполиции.