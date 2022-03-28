В окупованому Генічеську окупанти видають пенсіонерам по 10 тисяч рублів [ Редактировать ]
У тимчасово окупованому Генічеську окупанти почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів (3,1 тис. грн). Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Після укладання списків минулого тижня - почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки.
Щоправда, весь рух рубля закінчується у мінял, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні.
Раніше депутат повідомляв, що з квітня Херсонщину окупанти переводитимуть до рубльової зони. Рублі примушуватимуть приймати рублі в магазинах, і, швидше за все, виплачуватимуть зарплати "новій адміністрації".
Нагадаємо, що наразі Херсон окуповано. Окупанти готували "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки", однак місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
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