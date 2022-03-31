На Чернігівщині знищили колону російських окупантів - Генштаб (фото) [ Редагувати ]
На Чернігівщині українські армійці знищили чергову колону російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Сили спротиву Сіверщини працюють тихо та результативно. Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини. Також наші війська заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.
Нагадаємо, що на Чернігівщині ЗСУ звільнили Лукашівку та Свободу.
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