"Кулінарні війська" годують переселенців та біженців [ Редагувати ]
"Кулінарні війська" - діють і за кордоном. Вони годують військових, переселенців та біженців, а також пригощають іноземців нашими традиційними смаколиками. Найкращі шеф-кухарі країни та світу об'єдналися заради однієї мети: допомогти там, де найбільше потрібні. А саме - за плитою. Як працює кухонний фронт - розкажемо далі.
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