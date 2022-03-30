Австрія відмовилася купувати російський газ за рублі [ Редагувати ]
Австрія не платитиме за російський газ у рублях. Про це в інтерв'ю телеканалу PULS 4 заявила міністр оборони країни Клаудіа Таннер.
Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині з усіма іншими країнами Євросоюзу.
Раніше антикризовий кабінет уряду Австрії спільно з енергетичним регулятором E-Control оголосили про активацію раннього попередження надзвичайної ситуації на випадок припинення постачання газу з Росії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що перехід на оплату в рублях буде порушенням антиросійських санкцій.
Президент росії володимир путін доручив до 31 березня перевести платежі за експорт газу на рублі. Його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що Москва відмовиться від постачання газу країнам ЄС у тому випадку, якщо вони не платитимуть за газ у російських рублях. При цьому він наголосив, що саме 31 березня подача газу не припиниться.
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