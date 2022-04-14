У Бучі відновили водопостачання, незабаром включать світло і газ [ Редагувати ]
У Бучі Київської області відновили водопостачання, незабаром у домівки мають повернути подачу електрики й газу, зараз живлення подано на життєво важливі об'єкти. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Газові комунікації у Бучі фахівці "Київоблгаз" разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль. Належним чином відремонтували. Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони.
Компанія ДТЕК планує до 17 квітня, виходячи з можливостей, відновити електропостачання в місто. Зараз лікарня, гуманітарний штаб, резервуари чистої води, пожежна частина хоч і по тимчасовій схемі, але вже отримують електроенергію.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
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