Мер Бучі Анатолій Федорук закликав депутатський корпус, співробітників комунальних підприємств і медиків повернутися до міста.

Ми всі вболіваємо за наше місто, тому прошу депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися в Бучу.

Також громаді потрібні соціальні працівники - налагодити гуманітарну роботу. Потрібні медики. Прошу відновити роботу центральної лікарні.

За слова міського голови, у Бучі досі електрики, газу та зв'язку, але "є план з відновлення життєво важливої інфраструктури в Бучі та селах".