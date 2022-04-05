Мер Бучі закликав депутатів, комунальників і медиків повернутися до роботи [ Редагувати ]
Мер Бучі Анатолій Федорук закликав депутатський корпус, співробітників комунальних підприємств і медиків повернутися до міста.
Ми всі вболіваємо за наше місто, тому прошу депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися в Бучу.
Також громаді потрібні соціальні працівники - налагодити гуманітарну роботу. Потрібні медики. Прошу відновити роботу центральної лікарні.
За слова міського голови, у Бучі досі електрики, газу та зв'язку, але "є план з відновлення життєво важливої інфраструктури в Бучі та селах".
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
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