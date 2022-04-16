У Німеччині зробили заяву щодо приойму біженців з України [ Редагувати ]
Німеччина не запроваджуватиме обмеження на загальну чисельність біженців, які приймаються з України. Про це заявив в інтерв'ю редакційному об'єднанню Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) міністр транспорту та цифрової інфраструктури ФРН Фолькер Віссінґ.
Це питання не виникає. Німеччина не може і не відмовлятиме біженцям з України... Ті, хто потребують України, повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині.
Урядовець додав, що кількість українських біженців, які прибувають до Німеччини поїздами, значно знизилася останнім часом - приблизно з 8200 на початку вторгнення Росії до нинішніх близько 2500 осіб на день.
Віссін зазначив, що якщо сусідні з Україною країни будуть перевантажені через біженців, необхідно буде знову обговорити їх розподіл по всьому Євросоюзу. Наразі у Німеччині офіційно зареєстровано близько 340 тисяч біженців з України.
Нагадаємо, що Німеччина відкрила ринок праці для українських біженців.
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