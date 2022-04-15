Робота - як шлях інтеграції в суспільство. Німеччина відкрила ринок праці для українських біженців і заохочує їх працевлаштовуватись.

Хто готовий брати українців на роботу і де шукати вакантні місця? Тетяна Логунова розкаже.

Програміст, водій, покоївка та менеджер. Шість тисяч вакансій - і усі для українських біженців, що знайшли прихисток у Німеччині. Допомогти людям знайти роботу вирішив німець Маркус Дікманн. Разом з партнерами він створив онлайн-біржу праці для українців. Попит перевершив усі очікування.

Маркус Дікманн, співзасновник платформи "JOBAIDUKRAINE":

Це просто неймовірно, я особисто вже говорив зі стількома людьми. Одні телефонували нам ще дорогою з України до Німеччини. Інші давали про себе знати, вже відвідавши перші співбесіди. А ще нас підтримують багато організацій в Україні, розказують людям про нашу платформу. Це сенсаційно.

Завдяки цій платформі роботу знайшла і киянка Марія. Вона відповідає за популяризацію сайту у соціальних мережах.

Марія, біженка з України:

Я тиждень в Німеччині і, звісно, не можу будувати якісь довгострокові плани. Але жити взагалі без плану мені важко. Тож я рухаюся маленькими кроками. Я дуже рада, що можу працювати у проєкті, який допомагає українцям.

Мета проєкту - не просто допомогти людям працевлаштуватися. А знайти гідну роботу для кожного окремого претендента.

Маркус Дікманн, співзасновник платформи "JOBAIDUKRAINE":

Кожна людина має працювати на своєму місці. Щойно я розмовляв з однією веб-дизайнеркою з України, вона просто мега, надзвичайно креативна. Її талант треба використати саме у цій галузі.

Роботу українцям пропонують і великі компанії. Такі, наприклад як "Дойче Бан" - це німецька залізниця. Співбесіди проводять у кількох великих містах країни. Шукають машиністів, інженерів, перекладачів. Спробувати свої сили вирішила і Юлія.

Юлія, біженка з України:

Первые 20 дней я плохо себя чувствовала. Я не ожидала, что может такое произойти в мире, в нашей стране. Так как у меня там остались родные. Но мне становилось легче от того, что я уже знала, я уже работала здесь, что у меня уже было это в планах. И я понимаю, что это моя мечта. Я надеюсь на все хорошее, а здесь я буду строить свою жизнь.

На те, що після закінчення війни, частина українців залишаться у країні, розраховують і німці. І саме тому намагаються пришвидшити процес інтеграції.

Наразі Німеччина вже прийняла більше ніж 340 тисяч біженців з України. Більшість з них - люди з вищою освітою та високою кваліфікацією. Уряд вже пообіцяв спростити процедуру визнання дипломів, щоб спеціалісти швидше знайшли себе на ринку праці.