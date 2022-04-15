Німеччина відкрила ринок праці для українських біженців [ Редагувати ]
Робота - як шлях інтеграції в суспільство. Німеччина відкрила ринок праці для українських біженців і заохочує їх працевлаштовуватись.
Хто готовий брати українців на роботу і де шукати вакантні місця? Тетяна Логунова розкаже.
Програміст, водій, покоївка та менеджер. Шість тисяч вакансій - і усі для українських біженців, що знайшли прихисток у Німеччині. Допомогти людям знайти роботу вирішив німець Маркус Дікманн. Разом з партнерами він створив онлайн-біржу праці для українців. Попит перевершив усі очікування.
Маркус Дікманн, співзасновник платформи "JOBAIDUKRAINE":
Це просто неймовірно, я особисто вже говорив зі стількома людьми. Одні телефонували нам ще дорогою з України до Німеччини. Інші давали про себе знати, вже відвідавши перші співбесіди. А ще нас підтримують багато організацій в Україні, розказують людям про нашу платформу. Це сенсаційно.
Завдяки цій платформі роботу знайшла і киянка Марія. Вона відповідає за популяризацію сайту у соціальних мережах.
Марія, біженка з України:
Я тиждень в Німеччині і, звісно, не можу будувати якісь довгострокові плани. Але жити взагалі без плану мені важко. Тож я рухаюся маленькими кроками. Я дуже рада, що можу працювати у проєкті, який допомагає українцям.
Мета проєкту - не просто допомогти людям працевлаштуватися. А знайти гідну роботу для кожного окремого претендента.
Маркус Дікманн, співзасновник платформи "JOBAIDUKRAINE":
Кожна людина має працювати на своєму місці. Щойно я розмовляв з однією веб-дизайнеркою з України, вона просто мега, надзвичайно креативна. Її талант треба використати саме у цій галузі.
Роботу українцям пропонують і великі компанії. Такі, наприклад як "Дойче Бан" - це німецька залізниця. Співбесіди проводять у кількох великих містах країни. Шукають машиністів, інженерів, перекладачів. Спробувати свої сили вирішила і Юлія.
Юлія, біженка з України:
Первые 20 дней я плохо себя чувствовала. Я не ожидала, что может такое произойти в мире, в нашей стране. Так как у меня там остались родные. Но мне становилось легче от того, что я уже знала, я уже работала здесь, что у меня уже было это в планах. И я понимаю, что это моя мечта. Я надеюсь на все хорошее, а здесь я буду строить свою жизнь.
На те, що після закінчення війни, частина українців залишаться у країні, розраховують і німці. І саме тому намагаються пришвидшити процес інтеграції.
Наразі Німеччина вже прийняла більше ніж 340 тисяч біженців з України. Більшість з них - люди з вищою освітою та високою кваліфікацією. Уряд вже пообіцяв спростити процедуру визнання дипломів, щоб спеціалісти швидше знайшли себе на ринку праці.
по темі
Суспільне Чехії перекладає свої новини українською мовою.
Путін, лавров та інші росіяни, винні у воєнних злочинах в Україні, повинні постати перед судом.
Тетяна Логунова розкаже більше.
Закликають активніше жертвувати на закупівлю продовольства для людей, які опинилися у скруті.
Живіть, вчіть мову і працюйте.