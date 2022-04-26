Польща не буде платити за газ у рублях

Влада Польщі не погоджуватиметься з вимогою платити за російський газ в рублях. Про це повідомив представник польського уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський. Він наголосив, що Польща готова до можливих ризиків.

Ми не платитимемо. Ми можемо в разі потреби і прийняття такого рішення відмовитися від постачання газу будь-якої миті, і ми готові до дій російської сторони, яка могла б припинити постачання.

На сьогоднішній момент ПСГ Польщі потужністю 3,8 млрд. кубометрів газу заповнені на 80%.

Читайте також Єврокомісія вирішила, що оплата в рублях за російський газ буде порушенням санкцій

23 березня президент росії володимир путін доручив перевести контракти в рублі для недружніх країн. Платити за російський газ вже відмовилися країни Євросоюзу та G7, а також Азербайджан.

На розрахунки за газ з Росії в рублях уже погодилися перейти Туреччина, Вірменія, Угорщина, Словаччина та Нігерія.

Нагадаємо, що Польща забороняє імпорт російського вугілля.