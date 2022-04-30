Українські діти надсилають воїнам ЗСУ свої листи та малюнки [ Редагувати ]
Наші воїни на передовій найсильніші, бо мають величезну підтримку. Українські діти надсилають їм свої листи та малюнки. У кожному - віра у Збройні Сили, хтось складає вірші чи малює день майбутньої перемоги, інші ж у конверти з листами ховають улюблені шоколадки для відважних захисників. Бачила листівки українських дітей і Ольга Лучек.
Вони ще такі маленькі, але війна їх досить рано зробила дорослими. Варя і Тьома з Києва, зараз живуть у Чернівцях, мають тут вже чимало друзів, але всеодно чекають повернення додому. Прийшли до Резиденції молоді, аби передати свої листи захисникам.
Варя і Тьома, переселенці з Києва:
Ми принесли малюнки для ЗСУ. Я намалювала одного з воєнних ЗСУ, з крилами янгола. Ми бажаємо їм, щоб вони були незламні й дуже сильні, щоб вони захищали Україну. - А я намалював прапор України і написав "Слава ЗСУ". Я бажаю, щоб вони були дуже незламні й щоб нам давали дуже багато воєнної техніки.
А семирічний Максим тримає золоту медаль. Вона для нього значить багато, адже чимало сил і старань доклав, аби її отримати. Свою нагороду також кладе до конверта аби засвідчити наскільки вдячний кожному воїну, котрий боронить його землю. Брат хлопчика також на передовій. Максим мріє всіх зустрічати з перемогою.
Максим Горбатенко, житель Чернівців:
У мене брат воює. От хотів солдатам передати мою медальку. Цю медальку я получив по танцям акробатичним.
Максим разом з мамою не стримують емоцій.
Михайліна Горбатенко, жителька Чернівців:
У кожного воїна є мама, дочка, є син, є батьки, які переживають. І кожна сім'я чекає їх додому, з перемогою, щоб вони повернулися і перемогли. Я бажаю всім воїнам швидкої перемоги.
Волонтери для діток натомість підготували різноманітні подарунки. Кожен обирав ту, котра йому до душі.
Світлана Олексійчук, директор Молодіжного центру Чернівців "Резиденція молоді":
Діти обмінюють частинку своєї любові й тепла до військових на певні іграшки, подарунки. Хочеться зробити приємне тим людям, які зараз на передовій і я думаю, що ці малюнки хоча б частково зможуть зігріти та подарувати частинку домівки чернівецької чи іншої тим, хто зараз знаходиться у важкій ситуації.
Ці дівчатка обрали олівці та записники, аби знову писати листи нашим солдатам.
Ангеліна та Софія, жительки Чернівців:
Ми хочемо підтримати нашу армію і передали їм невеличкі подарунки, зроблені своїми руками. Ми намалювали малюнки і я туди ще поставила шоколадку. І написала, щоб наші військові поверталися додому живими та з перемогою. - А я намалювала серце з прапором, відкритку і там вірш всередині написала: "Привіт солдате, ти мене не знаєш, я проста дівчина, живу собі як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі".
Діти війни, у їхнє щасливе безтурботне дитинство увірвалася чужа армія. Кожен з них молиться за перемогу і мир у нашій країні.
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