Начальник штабу батальйону "Архангели Михайла" Андрій Циганков поспілкувався із журналістами Укрмедіа. Темою спілкування був неправомірний та юридично невідповідний наказ по роззброєнню добровольців Київської тероборони, повідомляє OBOZREVATEL.

В першу чергу Андрія Циганкова, як юриста за фахом, обурила форма цього наказу. Командуючий добровільними формаціями у складі збройних сил України видав наказ на своїй сторінці у facebook, що навіть не може бути справжнім наказом оскільки він не закріплений документами.

Подібна ситуація дія з виданням неформальних наказів відбувається вже не перший раз до цього за спинами бійців Київської тероборони вже видавалися накази про наявність перепусток при пересуванні містом при цьому формації інформували про це наказ.

Більш того відповідне розпорядження, щодо обов'язкової наявності перепустки, яка ніколи не була потрібна саме добровольцям, на автомобілях було винесено за спиною, тобто одного вечора чи вночі, два дні тому ми дізнались, що ми не можемо пересуватись без перепусток. Це розпорядження ніхто нам не доводив, можливо десь є звернення в Фейсбуці про це, але ми його не знайшли, потім з'ясувалося про спеціальне пересування зі зброєю та відповідними документами.

До того виникло питання і правомірності озброєння добровольців на другий день війни. Оскільки в той час зброю Київським добровольцям віддавала поліція, а віддавати її доведеться збройним силам України, то командири добровольчих формувань можуть отримати проблеми з законом. По-друге ж, озброєння відбувалося без належного оформлення, не за рішенням думки, не за рішенням документа, а за рішенням страху в такий критичний момент.

Нагадаємо, що Рада дозволила теробороні виконувати завдання за межами дислокації.