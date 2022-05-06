Обіцяють упродовж не менш як трьох тижнів годувати тростянчан на центральній площі.

Деокупований Тростянець на Сумщині потроху повертається до життя. Допомагають у цьому й волонтери. Нині відгукнулись небайдужі люди з усієї країни. Хтось переказує гроші, хтось - готує безкоштовні обіди, а ще добровольці приїхали прибирати вулиця Тростянця. Докладніше - далі.

Літній майданчик у сквері біля Круглого двору в середмісті Тростянця. Невелика черга з охочих поїсти.

Для багатьох тростянчан ці безкоштовні волонтерські обіди - справжній порятунок після місяця окупації.

Усе місто було заповнене важкою артилерією ворога, людей розстрілювали просто на вулиці. Окупанти розграбовували магазини, руйнували офіси, нищили підприємства, спалили найбільшу фабрику, що давала робочі місця.

Світлана Сівідова, мешканка Тростянця:

Сейчас ищем работу, что мужа, что меня, ну всех нас рассчитали, спасибо, шо тут помагают, хлебушек дают и вообще, гуманитарная помощь.

Місцеві волонтери з перших днів окупації пекли хліб та роздавали харчі.

Мирослав Шило, волонтер:

А в цьому є крайня необхідність, тому шо немає грошей, немає, де їх взяти людям на даний момент, багато хто втратив все.

Пані Ольга розповідає: саме завдяки таким людям її родина вижила в окупації.

Ольга Дмитрівна, мешканка Тростянця:

Нам вот эта гуманитарка, что мы просто выжили, мы не могли, у нас не было ни налички денег, у нас не было ни продуктов, за месяц мы не были готовы к войне практически. У нас семья собралась, вот дом расстреляли, я забрала брата, нас получилось трое взрослых, ребенок маленький, конечно очень было тяжело.

Навіть моторошні моменти пані Ольга тепер згадує спокійно, бо вірить, що вони назавжди залишились позаду.

Ольга Дмитрівна, мешканка Тростянця:

Учителя с 4-той школы, завуч и ее муж, они стали деткам давать бесплатно молоко, мы ходили под обстрелом конечно. Как было: я шла, так страшно, мы брали, не брали ни денег, спасибо добрым людям, хлеб пекли - там магазин "Тростинка", пекли хлеб, мы ходили, раздавали муку.

Тепер на допомогу місцевим доброчинцям прийшли представники Міжнародного центру харчування.

Іван Особов, волонтер:

Нас команда волонтерів з Дніпра, тут є з Луганська, Донецька, люди з Харкова, ми вирішили об'єднатись, об'єднати сили і кормити людей. Кожен день. Ми з собою привезли 5 тон продуктів та розраховуєм на тисячу десь, тищу двісті чоловік в день.

Обіцяють упродовж не менш як трьох тижнів годувати тростянчан на центральній площі. Крім того, взяли на себе обіди в лікарні та на блок-постах.

А добровольці з обласного центру приїхали до Тростянця розгрібати завали на Привокзальній площі. Мальовничу територію перед вокзалом зі знаменитим скошеним дахом рашисти перетворили на плацдарм вбивчої техніки. В будівлі станції облаштували штаб та катівню. Та одного дня всі вони стали гарною мішенню для наших військових. Після звільнення Тростянця тривалий час площу не прибирали, аби слідчі могли задокументувати докази воєнних злочинів.

З турботливими руками містян привокзальна площа, як і весь Тростянець, вже незабаром стане ще краще. А поки мешканцям не обійтися без допомоги доброчинців.