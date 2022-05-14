Наші десантники показують ворогу, що за всі свої підступні дії вони завжди отримуватимуть потужну відсіч.

Чергові численні обстріли Миколаївщини: поліція документує наслідки. Цього разу ворог завдав ракетних ударів по житловому масиву, господарським приміщенням, автомобілях та об'єктах цивільної інфраструктури. Яка ситуація у місті - розкажуть наші колеги.

У цьому балконі в одному з будинків Миколаєва росіяни, певно, угледіли якийсь стратегічний об'єкт. А інакше як пояснити, що саме сюди влучила ракета окупантів?!

А це місцеві продуктовий та зоомагазин, які окупанти теж вирішили денацифікувати.

Один із районів міста обстріляли касетними снарядами - зазначають в обласній військовій адміністрації. В людей вибиті шибки, пошкоджені дахи та паркани.

Після потужних вибухів загорівся склад старих автомобілів, утім на російських пропагандистських телеканалах повідомили, що начебто їхні війська знищили склад із боєприпасами Збройних Сил України.

Окупанти пошкодили також дві станції очищення води, натомість підприємство продовжує працювати. У компанії Миколаївоблтеплоенерго показали, як вони очищують воду з річки Південний Буг.

Перевірити, як працює місцевий водогін, та як узагалі живе Миколаїв, приїхав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Тут приїхали мене перевіряти. Чи є вода у Миколаєві. Вода є …. Дякую Кирило Володимирович, ми працюємо…. Підтверджую: вода є.

Втім наші десантники показують ворогу, що за всі свої підступні дії вони завжди отримуватимуть потужну відсіч. Бійці Збройних Сил України збили російський безпілотник, призначений для того, щоб "глушити" зв'язок.

А поки наші захисники міцно тримають оборону на лінії фронту, у тилу люди намагаються щосили підтримувати і військо, і людей, постраждалих внаслідок війни. Художниця з Миколаєва пише та продає картини. Одну роботу навіть виставила на аукціоні у Варшаві. Отримані гроші має намір витратити на підтримку дітей, постраждалих внаслідок бойових дій.

Миколаївці продовжують триматися, кожною своєю дією доводячи, що це українська земля, яку вони в жодному разі не віддадуть знахабнілим російським загарбникам.