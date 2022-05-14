Kalush Orchestra підкорили публіку Євробачення-2022 у фіналі: відео виступу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Український гурт Kalush Orchestra спричинив фурор у фіналі Євробачення-2022 і вкотре підкорив європейську публіку. Після закінчення виступу колективу гучно й довго аплодували у залі.
Колектив підірвав зал Турина енергійною постановкою та виконанням пісні Stefania, яка вже полюбилась цілому світові. Під час виступу українським музикантам підспівував, здавалось, увесь зал.
Наприкінці виступу лідер гурту Олег Псюк закликав підтримати Україну, врятувати Маріуполь та "Азовсталь".
"Save Mariupol, save Azovstal now!", – звернувся Олег Псюк зі сцени Євробачення в Турині.
по темі
14 травня в Турині проходить фінал "Євробачення-2022", де Україну представляє гурт Kalush Orchestra
Українські музиканти з Kalush Orchestra знову опинилися у першій частині шоу
Президент України Володимир Зеленський підтримав гурт Kalush Orchestra перед фіналом Євробачення 2022
В італійському Турині на "Євробаченні" Україну представляє гурт "Калуш Оркестра". Та, здається, що від нашої країни тут не лише вони.
12 травня у Турині відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого було визначено ще 10 фіналістів