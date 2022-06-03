Збитків на десятки мільйонів доларів. У зоні відчуження тривають роботи з нормалізації діяльності ядерних об'єктів. Сама ж ЧАЕС вже майже повністю повернулася до звичного режиму функціонування. А фахівці і далі рахують збитки, завдані рашистами. Із Чорнобильскої зони повернувся наш Даніїл Снісар - і він розкаже більше.

У полоні радіації і... російської армії.

Та всё изменилось. Вся жизнь изменилась.

Без зв'язку, хліба і нормального відпочинку. У таких умовах оперативний персонал ЧАЕС і зони відчуження провели 44 доби. Під дулами російських автоматів.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Чорнобиль, як і Чорнобильська атомна електростанція стали, по суті, першими місцями на території України, які окупувала російська армія. Зайшла вона зі сторони Білорусі - до кордону звідси, приблизно 20 кілометрів.

Спершу окупанти взяли під контроль інфраструктрні об'єкти. Жили в будинках, звідки після аварії відселили людей. Вочевидь, дозиметрами солдат їхні командири забезпечити не додумалося.

Це територія так званого "рудого лісу". Саме на цю ділянку, під час вибуху на Чорнобильскій атомній, випала найбільша кількість раідоактивного пилу. І саме тут орки вирішили облаштувати свої окопи.

Сергій Керєєв, директор ДСП "Екоцентр":

У скільки разів тут зараз перевищує? Ну, ось дивіться, якщо 0.3. А тут вже за сотню. Вони стали отут копать, а тут одне з найзабрудненіших місць зони відчуження, якщо подивитися на карту. Тут по цезію десь до 500 кюри на квадратний кілометр.

Всі заміри та дослідження на території зони відчуження робив "Екоцентр". Тут головна аналітична лабораторія, яка здійснювала характеризацію радіоктивних відходів. Це те саме місце, де, як стверджували російські чиновники, наші науковці розробляли зброю масового ураження.

Тут весь комплекс - мац-спектрометрія, гама-спектрометрія, альфа-бета. Тобто, це на їхню думку - секретна лабораторія. Очень секретна, стратегічна. Ну ядерну ж зброю тут робили.

На їхню думку.

Її окупанти розгромили. Як розповідають працівники - особливо рашистів цікавила комп'ютерна техніка і комплектуючі.

Сергій Керєєв, директор ДСП "Екоцентр":

Вони вкрали всі системні блоки. Порушили. Тобто, частину обладнання поламали - не поламали, - зараз важко визначити, бо нема доступу і не можна підключити.

Леонід Богдан, начальник відділу радіометрії Екоцентру:

Вони це все витягнули. Ну це вже другий заход був. Спочатку витягнули чіпи, вони взламали все. Розкурочили. Ну так, знімали там виломали, витягли. Але витягнули дуже знатно і зложили в чемоданчик. І вивезли. Потім йшли інші. Ті знімали те, що залишилося після перших. Я так розумію, заходів було декілька. А потім брали вже хто, що хотів. Пральні машини там брали.

135 мільйонів доларів - така попередня сума завдани Росією збитків у чорнобильскій зоні. Загалом, росіяни вкрали з ядерних лабораторій майже 700 комп'ютерів, більше трьох сотень автомобілів, півтори тисячі дозиметрів та майже всі системи пожежогасіння.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Робота ще триває. Впевнений, що найближчим часом всі ці збитки будуть обраховані, для того, щоб покласти їх в загальний кошик збитків, який ми сьогодні збираємо від російської агресії, для того, щоб заявити відшкодувати збитки нанесені Росією.

Хоча, як стверджують працівники, в роботу самої електростанції росармійці не втручалися.

Валерій Сейда, в.о директора Чорнобильскої АЕС:

Персонал постоянно находился на рабочих местах и охранял, чтобы сюда не заходили захватчики. Поэтому, ничего не украли. Сказали, что если что то вы будете красть - это будет ядерная катастрофа.

По оборудованию замечаний нет. Все находится в штатном режиме, согласно регламенту.

Найбільше питань було до підтримання нормальної роботи на об'єкті "укриття". Адже цей об'єкт - найнебезпечніший.

Новий безпечний конфайнмент - це, по суті, арка, яку насунули на об'єкт "Укриття", під яким знаходиться реактор, що вибухнув у 86-му році. Власне, за цією металевою стіною і досі знаходяться тонни радіоактивних речовин.

На щастя, у роботу персоналу тут орки не втручалися.

Василь Сидоренко, слюсар:

Ми ж працювали всередині, на своїх робочих місцях. Тобто, виконували свої обов'язки.

Олександр Скирта, провідний інженер з підготовки виробництва ЧАЕС:

Почалася евакуація населення. Сказали, что це не учебная тревога. Начали звонить. Друзья и близкие сказали, что уже Полесское разбомбили. Потом после 10 часов поехала техника. И мы уже видели, что это россиские солдаты.

Працівники згадують, як тяжко їм було і морально, і фізично. Бо рашисти навіть на вулицю виходити не дозволяли. Обмежували вони й в їжі.

Василь Сидоренко, слюсар:

Незвично було, що пропав хліб швидко. Два рази на день було харчування.

За сміливість і відданість роботі працівників напередодні відзначили державними нагородами.

Водночас - дедалі напруженішою стає ситуація на окупованій Запорізькій АЕС. У Міноборони зазначають - там майже відсутні запчастини та витратні матеріали.

Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України: