Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті лідерів НАТО, який пройде в Мадриді 28-30 червня 2022 року.
Про це повідомляє La Reppublica.
Як заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, мадридський саміт буде "дійсно перетворюючим".
За його словами, вперше на такому саміті виступлять лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.
Він додав, що на зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент Зеленський.
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