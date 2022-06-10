Війна змінює не лише економіку, енергетику та промисловість України. Так, німці, які планували вже цього року повністю відмовитися від атомної енергетики, вже не впевнені, що це варто робити. Принаймні, міністр фінансів країни пропонує розглянути можливість подовження експлуатації АЕС. І все через війну в Україні. Тетяна Логунова розкаже більше.

Невеличке баварське містечко Гундреммінген. На початку цього року тут без помпи та офіціозу завершили цілу епоху в житті регіону. Закрили атомну станцію, яка більше півстоліття забезпечувала електроенергією усю Баварію.

Тобіас Бюлер, мер міста Гундреммінген:

Наша атомна ера добігає кінця. Але це не означає, що місту загрожує економічний занепад. Ми будемо жити як і раніше. Адже перейшли на відновлювані джерела енергії. До того ж, у місті є багато успішних фірм, які сплачують податки в бюджет.

Одночасно з АЕС у Гундреммігені, німці вивели з експлуатації ще дві станції - в Гронде та Брокдорфі. І оголосили: до кінця року закриють ще три, останнні об'єкти. Повністю відмовившись від атомної енергетики.

Остаточно і назавжди попрощатися з атомом німці вирішили більше 10 років тому, після аварії на японській АЕС Фукусіма. Графік виходу з атомної енергетики затвердив уряд Ангели Меркель і визначив крайній термін - кінець 2022-го року. Усе йшло за планом, аж поки Росія не напала на Україну.

Через війну в Україні та намір ЄС повністю відмовитися від російських вугілля, нафти і газу - в європейських країнах різко зросли ціни на енергоносії. І Німеччина - не виняток. Уряд країни вже оголосив, що залишить в резерві кілька вугільних електростанцій - їх активують у випадку перебоїв з енергопостачанням. Згадали і про атом. Міністр фінансів країни Крістіан Лінднер прямо заявив: зараз, коли змінилися обставини, треба заново оцінити курс Німеччини на відмову від атомної енергетики. І подумати: чи не варто трохи почекати і подовжити роботу поки діючих німецьких АЕС?

Політикам пропозиція міністра фінансів не дуже сподобалася. Особливо, партнерам по коаліції, представникам партії "Зелені", які давно і послідовно виступають за відмову від атому. А от жителі країни, як виявилося, зовсім не проти подовжити роботу німецьких АЕС. Цю ідею, згідно соцопитувань, підтримують 50 відсотків німців. Проти - 35. Решта - поки не визначилися.