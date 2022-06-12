130 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрала у Дніпрі шестирічна Соломія. І такі гроші маленька дівчина - заробила на головній площі міста. Вона влаштовує там мініконцерти з гри на флейті. На одному з таких виступів побувала Олена Мендалюк.

Кілька разів на тиждень маленька Соломія виходить на головну площу Дніпра. У руках флейта, поруч коробка для збору коштів на ЗСУ. Виконує понад 13 творів, найпопулярніші - Гімн України та "Стефанія". Ідею з мініконцертами запропонувала сама дівчинка на сімейних зборах.

Соломія Реут, збирає гроші для ЗСУ:

Ми сіли думати чим ми можемо бути корисними в Дніпрі. Я сказала, що давайте я буду грати на флейті на Європейській площі. Мама така, реально давай і перший раз це був Великдень.

Та Соломія у свої шість років вже вміє грати на чотирьох інструментах - опанувала африканський інструмент калімб, фортепіано, флейту та сопілку.

Так буде до, на першій октаві. А от так буде ля. Сі.

Музика, то звісно, найулюбленіше заняття. Та окрім цього Соломійка любить малювати, кататися на велосипеді, грати із татком та читати - і навіть англійською.

Ксенія, мати Соломії, розповідає, до повномасштабного російського вторгнення її донька була, як і усі діти - дуже активна і життєрадісна. Мала успіхи у навчанні, дівчинка першокласниця. Серед турбот, було лише знайти час на дитячі забави. Та вже на другий день війни Соломія почала волонтерити разом із дорослими.

Ксенія Реут, мати Соломії:

Вона сама попросилась разом зі мною. Ми пішли робити коктейлі Молотова. Потім ми долучилися до наших і шили білизну для хлопців, які в госпіталі знаходяться. Для мене це майбутнє, майбутнє України, коли дитина росте не байдужою. Вона розуміє за що вона бореться, вона розуміє в який вона час живе і діти вже будуть цінувати незалежність, будуть знати ціну незалежності.

За час мініконцертів Соломії вдалося зібрати понад сто тридцять тисяч гривень. Гроші дівчинка віддає на потреби військових, їх маленька зірка називає супергероями.

Соломія Реут, збирає гроші для ЗСУ:

Для супергероїв, для азовців. Вони потрібні для ЗСУ. - А ти знаєшь, що ім потрібно? - Знаю, їм потрібні броники, каски, аптечки. Різні штуки, що допомогають для ЗСУ.

Соломійка вже передала супергероям аптечки та бронежилети. Тепер збирає на тепловізор. А ще наприкінці червня Соломійці виповнюється сім років. І мріє маленька дніпрянка не про іграшки чи ляльки...

Соломія Реут, збирає гроші для ЗСУ:

Я мрію, щоб Україна перемогла і щоб мої братик і сестричка, повернулися додому з Польщі в Одесу, і в Україну.

А ще мріє, аби українські захисники, якнайшвидше повернулися додому та обіцяє - зіграти для них концерт під відкритим, мирним небом.

Соломія Реут, збирає гроші для ЗСУ: