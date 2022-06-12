Кожен патріотичний напій - тут готують за особливим рецептом

Патріотичні напої - на підтримку бойового духу! Незвичні коктейлі готують в одному зі столичних барів. Їх назвали на честь головних символів нинішньої війни, кожен - наділили особливим смаком та ароматом. Моя колега Ніна Коломієць розкаже про напої, що світяться, димлять і бурлять, а ще - наближують нашу перемогу.

Цей заклад постійні відвідувачі називають - "Відьомським баром". Тут у кожному куточку - черепи, свічки та обереги. Втім, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зілля й еліксири тут відтіснили нові пропозиції.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Меню цього бару у Києві нагадує стрічку новин. Тут є згадки про Чорнобаївку і "Байрактари", фігурують прізвища Арестовича і Залужного. От тільки все це - назви алкогольних коктейлів.

Кожен патріотичний напій - тут готують за особливим рецептом.

Дарія, хостес бару:

У нас з'явився коктейль "Арестович" - це такий іронічно-заспокійливий коктейль з квітами валеріани. Також у нас є вогняний коктейль "Байрактар", який допомагає прийняти вірне рішення. "Чорнобаївка" - це наш шот з хріновухою, міцний. "Чорнобаївка" - це ж місце сили.

Та найпопулярніший серед усіх коктейлів - той, що названо на честь головнокомандувача Збройних сил України.

Єгор Мареєв, бармен:

Наливаем слоем яичный ликер. Смешиваем частично водку и синий ликер "Блю Курасао". И аккуратненько... Наш коктейль готов. Называется он "Слава Украине" или "Залужный" - кто как любит.

Такий солодкуватий, але міцний напій, - покликаний допомогти нашим бійцям. Усі гроші від продажу цього жовто-блакитного коктейлю підуть на підтримку української армії.

Надія Омельченко, співвласниця бару:

Всі гроші за продаж нашого коктейлю "Залужний" ми віддаємо 71 бригаді спецпризначення - там наразі воюють один із наших співробітників і там воює мій чоловік. Наразі ми зібрали десь близько трьох тисяч гривень. Це невелика сума, але це тільки початок. Всі коктейлі допомагають пам'ятати, що в Україні йде війна.

А ще місцеві відьмочки, як самі себе називають працівниці бару, допомагають нашим військовим - не лише на економічному, а й на містичному рівні! Вигадали для цього спеціальний ритуал.

Уявляємо фігуру путіна, як він зменшується у розмірах, міняє колір шкіри на блідний і хворобливий. Буде тобі, враже - Буде тобі, враже - Так, як відьма скаже. - Так, які відьма скаже. І для закріплення ритуалу - всі ви бачите, хто зображений на кульці.

Баристи вірять: патріотично-відьомські коктейлі здатні не лише підняти бойовий дух відвідувачів, а й неодмінно наблизять нашу перемогу на фронті!