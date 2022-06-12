Майже під дві сотні вибухонебезпечних предметів лише за одну добу знешкодили піротехнічні підрозділи ДСНС! З початку повномасштабного вторгнення рф кількість знищених боєприпасів вже йде на десятки тисяч! Нерозірвані снаряди знаходять в лісі, на полях, на дні водойм та власне в акваторіях. І сьогодні на одному із пляжів Одещини підірвався чоловік. Попри застереження українці масово засмагають на пляжах - навіть на тих - де існує велика загроза життю. Михайло Манилюк з'ясовував у чому небезпека сезонного відпочинку біля українських водойм?

Михайло Манилюк, журналіст:

Літо, спека. Сотні людей засмагають на пляжах. Однак такий відпочинок під час воєнного стану небезпечний. Російські загарбники досі продовжують обстрілювати ракетами столицю й інші населені пункти України. А ще - залишили після себе на водоймах вибухонебезпечні "сюрпризи".

Щоправда, багатьом людям, схоже, байдуже. На озері Тельбін у Києві - десятки пляжників. Нас запевняють - вони постійно дивляться під ноги, ворожих обстрілів не бояться!

Юрій, відпочивальник:

Завдяки нашим ЗСУ, ми довіряємо і нам не страшно.

Мирослав, відпочивальник:

Я думаю, що все буде добре.

Втім сама лише віра у Збройні сили - не здатна вберегти від того, що залишили по собі окупанти у багатьох регіонах України. У водоймах Київщини рятувальники знаходять сотні боєприпасів, що не розірвалися. Кілька тижнів тому розчищали озеро в селі Горенка - дно водойми було буквально вкрите артилерійськими снарядами та ракетами!

Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації:

Майже половина регіону в нас була окупована і питання розмінування та забруднення територій буде актуальне ще дуже довго. Тому на деокупованих територіях мова про пляжний сезон йти не може!

Надзвичайники закликають не нехтувати власною безпекою!

Олександр Макушенко, пресофіцер ДСНС у Києві:

В нас зараз воєнний стан, краще знаходитися вдома. Бо в нас така ситуація. Зараз в любий момент може виникнути повітряна тривога, люди зараз знаходяться на пляжах, сховатися тут ніде. Краще бути вдома, бути поблизу укриттів - це моє особисте побажання.

Втім застереження - по суті єдиний важіль впливу рятувальників на відчайдух, яким кортить відпочити біля водойм. Жодного покарання за відвідування пляжів у воєнний час - немає!

Олександр Макушенко, пресофіцер ДСНС у Києві:

Київські пляжі, вони ще не готові до купального сезону, ще офіційно вони не відкриті й зараз ще поки що купатися заборонено. Ніякого звичайно штрафу не передбачається, що люди відпочивають. Ми заборонити не можемо людям купатися. Ми лише можемо рекомендувати.

Тож патрульні та рятувальники роз'яснюють людям яка небезпека чатує на них на березі та у воді. Роздають інформаційні листівки.

Євгеній Білашенко, головний інспектор Дніпровського району ДСНС у Києві:

Російські війська позалишали дуже багато вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення таких речей - не чіпайте їх - викликайте 101, або 102.

Дітям рятувальники також радять бути уважними - аби в жодному разі не брали до рук покинуті на пляжах іграшки. Всередині може бути вибухівка!

Віра Шпак, інспектор відділу ювенальної превенції Гу НПУ в Києві:

Дуже велику увагу ми приділяємо діткам та їхнім батькам. Адже найголовніше - це батьки повинні пам'ятати, що в жодному разі вони не можуть залишати дитину без догляду. Дитина постійно повинна бути приглянута. Не можна, щоб дитина була у воді без дорослого.

Північ, схід, південь України - регіони, де велися й досі тривають бойові дії. А тому там від купання краще утриматися - наголошують рятувальники! Обмеження на пляжах посилюють в Одесі. Там небезпечно і у воді, і на березі. Та відпочивальникам - байдуже! Днями в мережі з'явилося ось це відео. Чоловік стрибнув у море з пірсу, а коли прибула поліція, відмовлявся вийти з води. Врешті порушника таки вивели на берег та вдягнули кайданки.

Сергій Братчук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації:

Ворожі міни можуть після шторму прибиватися до нашого берега. Ми це бачили і наші фахівці їх знешкоджують. Розміновують. Тому дякую патрульній поліції, що вони людям пояснюють, тим хто вирушає на пляжі позасмагати, що не треба цього робити. Не треба ризикувати власним життям і життям своїх рідних і близьких. Особливо маленьких дітей.

Втім деякі люди ігнорують навіть червоні стрічки, якими огороджені пляжі. Навіть коли небезпека зовсім поруч - вони все одно лізуть у море. Сьогодні до Чорноморського узбережжя винесло ворожу міну. Вона здетонувала у двадцяти метрах від берега. Лише дивом ніхто не постраждав.