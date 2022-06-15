Соціальна підтримка від держави змінилася з початком повномасштабної війни. За останні кілька місяців додалися нові програми грошової допомоги українцям, що постраждали через бойові дії. Які виплати доступні - проаналізувала Карина Вакарєва.

Війна сильно б'є по українському бюджету. Його дефіцит щомісяця досягає п'яти млрд доларів, а 35% економіки не працює взагалі. Втім, на виплату соціальної допомоги це не вплине - запевняють у Мінсоцполітики. Тож, хто на цю допомогу може розраховувати?

Усі, хто отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Їм начислятимуть - дві тисячі гривень на дорослого і три тисячі - на кожну дитину чи людину з інвалідністю. Гроші надійдуть на банківську картку, вказану під час оформлення статусу ВПО.

З травня на гроші від держави можуть розраховувати українці, житло яких зруйноване чи непридатне для життя. І при цьому вони подали заявку на відшкодування відповідних втрат. А також, переселенці з територіальних громад, де ведуться активні бойові дії або ж території - тимчасово окуповані.

Таких регіонів на сьогодні - вісім. Їх оновлений перелік можна знайти на сайті Мінреінтеграції. Кошти виплачуватимуть переселенцям із певних громад.

Подати заявку на статус ВПО можна онлайн, через застосунок "Дія". Та у відділенні ЦНАПу чи підрозділі соцзахисту.

Тим, хто вже подав запит через "Дію" та ще не отримав свої кошти - радять не хвилюватися. Затримка сталася через технічні несправності. Органи соцзахисту у ручному режимі вже опрацювали 560 тисяч заявок, що надійшли через електронний застосунок.

Крім регулярних виплат, у червні близько мільйона українців зможуть отримати щорічну разову грошову допомогу. Йдеться про ветеранів, інвалідів війни першої групи та людей, що мають особливі заслуги перед державою. Розмір грошової виплати складатиме від 612 до 4,5 тисяч. Раніше ця сума надходила на банківські рахунки до 9 травня, проте цьогоріч дата виплат змістилася через повномасштабне вторгнення росії.

Грошову допомогу переселенцям та вразливим категоріям населення надаватимуть й міжнародні партнери - ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест. Її можна отримати автоматично, маючи статус ВПО, або ж подавши заявку на сайті міжнародної організації.