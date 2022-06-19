ЗСУ просунулися від Запоріжжя до Мелітополя на 10 кілометрів [ Редагувати ]
Українські військові наблизились до кордонів Херсона, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше. Про це повідомив Мелітополя Іван Федоров.
На сьогодні Збройні сили України суттєво просунулись і вже перебувають на кордонах Херсона. І я впевнений, що в найближчий час, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими.
Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Уже більш як на 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя у напрямку Мелітополя наші Збройні сили.
Мер Мелітополя сподівається, що західна зброя допоможе Україні деокупувати захоплені росіянами території.
Нагадаємо, що голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.
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