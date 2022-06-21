путін оголосив про передачу армії комплексів С-500 і погрожує ядерними ракетами [ Редагувати ]
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Системи ППО С-500 почали надходити до російських військ. А перша важка міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця цього року.
Про це повідомляє президент рф володимир путін, якого цитує "РІА Новини".
Як заявиви путін, виступаючи на зустрічі із випускниками російських військових училищ, ці системи "не мають аналогів у світі"
"Збройні сили росії почали отримувати системи протиповітряної оборони (ППО) ПРО С-500 "Прометей", які не мають аналогів у світі", - каже глава Кремля.
Крім того, російський президент заявив, що рф має намір "ще більше зміцнювати" свої Збройні сили з урахуванням нібито потенційних військових загроз і ризиків.
"Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування", - сказав він.
Зазначимо, що ракети "Сармат" здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів.
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