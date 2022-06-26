ЗСУ знову вдарили по острову Зміїному в Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються.

Водночас росзМІ з посиланням на екстренні служби Криму повідомляють, що ЗСУ атакували платформу "Чорноморнафтогазу". Вночі удару завдали по самопідйомній плавучій буровій установці "Таврида", відомій як "вишка Бойка". Постраждалих немає.

Снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже 5 м. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вкрадену росіянами бурову платформу вже обстріляли 20 червня. Тоді, за даними голови окупаційної влади Криму, троє людей були поранені, ще семеро зникли безвісти.