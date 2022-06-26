ЗСУ знову атакували острів Зміїний та "вишки Бойка" [ Редагувати ]
ЗСУ знову вдарили по острову Зміїному в Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються.
Водночас росзМІ з посиланням на екстренні служби Криму повідомляють, що ЗСУ атакували платформу "Чорноморнафтогазу". Вночі удару завдали по самопідйомній плавучій буровій установці "Таврида", відомій як "вишка Бойка". Постраждалих немає.
Снаряд потрапив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже 5 м. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вкрадену росіянами бурову платформу вже обстріляли 20 червня. Тоді, за даними голови окупаційної влади Криму, троє людей були поранені, ще семеро зникли безвісти.
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По острову Зміїний було завдано удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати, повідомляє Оперативне командування "Південь".
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